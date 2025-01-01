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4 x 2x+5-68=0 решите
4 x 2x+5-68=0 решите
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скорее всего x=31.5 ,если этот Х после четверки знак умножения
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