4. Закодируйте строку «ЕНОТ НЕ ТОНЕТ», используя методы Шеннона-Фано и Хаффмана. Запишите результаты в таблицу: Шеннон и Фано Хаффман Длина основного кода Длина кодовой таблицы (дерева) Коэффициент сжатия (по основным код...
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4. Закодируйте строку «ЕНОТ НЕ ТОНЕТ», используя методы Шеннона-Фано и Хаффмана. Запишите результаты в таблицу: Шеннон и Фано Хаффман Длина основного кода Длина кодовой таблицы (дерева) Коэффициент сжатия (по основным кодам)
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Плосллчодочоддлшрсаеспнотнн
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