4. Закодируйте строку «ЕНОТ НЕ ТОНЕТ», используя методы Шеннона-Фано и Хаффмана. Запишите результаты в таблицу: Шеннон и Фано Хаффман Длина основного кода Длина кодовой таблицы (дерева) Коэффициент сжатия (по основным код...

Информатика
4. Закодируйте строку «ЕНОТ НЕ ТОНЕТ», используя методы Шеннона-Фано и Хаффмана. Запишите результаты в таблицу: Шеннон и Фано Хаффман Длина основного кода Длина кодовой таблицы (дерева) Коэффициент сжатия (по основным кодам)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плосллчодочоддлшрсаеспнотнн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Измени слова так чтобы вместо буквы ё была буква е вёдра вёсла гнёзда звёзды зёрна мётлы озёра пчёлы рёбра сёла слёзы стёкла щёки поставь знак удар...
Ответить
Русский язык
Слова иду,учу какое спряжение?
Ответить
Математика
А=0,3 и б= (-0,5)в квадрате Помогите срочноо
Ответить
Математика
Не зависет от переменной x.... (4x+3)(x+4)-(3x+5)(2x+4)+x*(2x+3) Помогите срочно
Ответить
Алгебра
4cos3x*ctgx=0 найти корень
Ответить