4. Запишіть числівники словами: 243 учнів; 722 олівцями; 100 книгами; 27 областям; від 6475 відняти 659; до 3,8 додати 4,2; в 473 будинках; до 3090 додати 5856.
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4. Запишіть числівники словами: 243 учнів; 722 олівцями; 100 книгами; 27 областям; від 6475 відняти 659; до 3,8 додати 4,2; в 473 будинках; до 3090 додати 5856.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двісті сорока трьох учнів) сімсот двадцятьма двома олівцями)стома книгами)двадцяти сімома областями)від шість тисяч чотириста сімдесят п`ять выдняти шістсот п`ятдесят дев`ять)до три цілих вісім десятих додати чотири цілих дві десятих )в чотириста сімдесят трьох будинках)до три тисячі дев`яносто додати
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