4.Защитную функцию крови обеспечивают: 1.Эритроциты 2.Тромбоциты 3.Лейкоциты 4.Антитела 6.Двояко вогнутая форма эритроцитов способствует: 1.Увеличению площади поверхности 2.Уменьшению площади поверхности 3.Увеличению об...

Биология

4.Защитную функцию крови обеспечивают: 1.Эритроциты 2.Тромбоциты 3.Лейкоциты 4.Антитела 6.Двояко вогнутая форма эритроцитов способствует: 1.Увеличению площади поверхности 2.Уменьшению площади поверхности 3.Увеличению объема клетки 4.Уменьшению объема клетки 7.Условия для нормального свертывания крови: 1.Тромбоциты 2.Эритроциты 3.Витамин К 4.Соли кальция 8.Транспортные функции крови осуществляются благодаря: 1.Текучести крови 2.Наличию тромбоцитов 3.Способности растворять и присоединять вещества 4.Активному передвижению лейкоцитов 9.Внутренняя жидкая среда характеризуется: 1.Упругостью 2.Гомеостазом 3.Высокой токсичностью 4.Взаимосвязями между составляющими ее частями 10Явление поглощения и переваривания чужеродных тел: 1.Гомеостаз 2.Иммунитет 3.Фагоцитоз 4.Свертывание крови 11.Фагоцитоз характерен для: 1.Эритроцитов 2.Лейкоцитов 3.Тромбоцитов 4.Миоцитов 12.Эритроциты, как и лейкоциты: 1.Образуются в красном костном мозге 2.Транспортируют кислород и углекислый газ 3.Являются клетками крови 4.Содержат гемоглобин 13.Кровь – это: 1.Смесь веществ 2.Разновидность соединительной ткани 3.Составляющая внутренней жидкой среды 4.Внутренняя среда 14.Тромбоциты – это ___________________________ Их главная функция – _______________________ При разрушении и склеивании тромбоцитов выделяются __________________ Необходимо, чтобы в крови были некоторые витамины (в первую очередь – ______ ) и _________________ Под действием ___________________ фибриноген плазмы крови превращается в _____________________ Они задерживают, как сеткой, клетки крови – в результате этого образуется тромб, останавливающий кровотечение

Автор: Гость