40-50 слов о моей спальне(английский язык) в моей спальне есть небольшой телевизр,к??ижная полка,стол на котором я делаю уроки,шкаф для одежды и кровать.в моей спальне есть полка для игрушек,там лежат много мишек. пожалуйста ...

Английский язык
40-50 слов о моей спальне(английский язык) в моей спальне есть небольшой телевизр,к??ижная полка,стол на котором я делаю уроки,шкаф для одежды и кровать.в моей спальне есть полка для игрушек,там лежат много мишек. пожалуйста сделайте перевод на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In my bedroom i have a small tv,a book shelf,a table where i do my homework,a wardrobe for my clothes,and a bed.In my bedroom i have a shelf for toys,there are a lot of teddy bears.I think that my bedroom is very modern and cosy.
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