40-50 слов о моей спальне(английский язык) в моей спальне есть небольшой телевизр,к??ижная полка,стол на котором я делаю уроки,шкаф для одежды и кровать.в моей спальне есть полка для игрушек,там лежат много мишек. пожалуйста ...

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40-50 слов о моей спальне(английский язык) в моей спальне есть небольшой телевизр,к??ижная полка,стол на котором я делаю уроки,шкаф для одежды и кровать.в моей спальне есть полка для игрушек,там лежат много мишек. пожалуйста сделайте перевод на английском

Автор: Гость