40 БАЛЛОВ МНОГО БАЛЛОВ на какие 2 лагеря разделились Пуритане (протистанты) всего 2 слова и 40 баллов ваши

История
40 БАЛЛОВ МНОГО БАЛЛОВ на какие 2 лагеря разделились Пуритане (протистанты) всего 2 слова и 40 баллов ваши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К середине 17 века Пуритане разделились на пресвитериан и индепендентов.
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