40 балов. СРОЧНО РЕБЯТ ПОМОГИТЕ, А ТО ;((( ЗАДАНИЕ: Округлите десятичную дробь 9382,7461 а) до единиц б) до десятых в) до сотых г) до тысячных д) до десятков е) до сотен ж) до тысяч
Математика
40 балов. СРОЧНО РЕБЯТ ПОМОГИТЕ, А ТО ;((( ЗАДАНИЕ: Округлите десятичную дробь 9382,7461 а) до единиц б) до десятых в) до сотых г) до тысячных д) до десятков е) до сотен ж) до тысяч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. 9383 б. 9382,7 в. 9382,75 г. 9382,746 д. 938 е. 94 ж. 9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 1час первая труба наполняет 1/40 бассейна, а вторая 1/60 бассейна. Какую часть бассейна наполнять две трубы за 1 час вместе
Математика
Химия
Одновалентний метал масою 9,2 г повністю прореагував із сульфатною кислотою внасл??док чого виділився водень кількістю речовини 0,2 моль.Визначити ...
Математика