40 балов. СРОЧНО РЕБЯТ ПОМОГИТЕ, А ТО ;((( ЗАДАНИЕ: Округлите десятичную дробь 9382,7461 а) до единиц б) до десятых в) до сотых г) до тысячных д) до десятков е) до сотен ж) до тысяч

Математика

40 балов. СРОЧНО РЕБЯТ ПОМОГИТЕ, А ТО ;((( ЗАДАНИЕ: Округлите десятичную дробь 9382,7461 а) до единиц б) до десятых в) до сотых г) до тысячных д) до десятков е) до сотен ж) до тысяч

Автор: Гость