40% учащихся школы занимаются волейболом , 25% из них занимаются плаванием .Сколько учеников в школе , если 150 волейболистов плаваньем не занимаются ?

Математика
40% учащихся школы занимаются волейболом , 25% из них занимаются плаванием .Сколько учеников в школе , если 150 волейболистов плаваньем не занимаются ?
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