40% учащихся школы занимаются волейболом , 25% из них занимаются плаванием .Сколько учеников в школе , если 150 волейболистов плаваньем не занимаются ?

Математика

40% учащихся школы занимаются волейболом , 25% из них занимаются плаванием .Сколько учеников в школе , если 150 волейболистов плаваньем не занимаются ?

Автор: Гость