40. В текст пьесы «Гроза» включена популярная песня ___________________. 41. Перу А. Твардовс??ого принадлежат поэмы: а) «За далью - даль»; б) «Дом у дороги»; в) «Василий Теркин»; г) _______________________________________...

Гость: Гость:

40. В текст пьесы «Гроза» включена популярная песня _"Среди долины ровныя"__________________.41. Перу А. Твардовского принадлежат поэмы: а) «За далью - даль»; б) «Дом у дороги»; в) «Василий Теркин»; г) "По праву памяти________________________________ 42. Особый вид метафоры, при котором неживые явления или предметы уподобляются живому существу ___олицетворение_______________________________. 43. Наибольшее внимание в своих стихотворениях Б. Пастернак уделял: а) философской теме; б) теме поэта и поэзии; в) человека и ___природы___________________________. 44. На выпускном экзамене в Царскосельском лицее присутствовал великий русский поэт _Державин_________________________ 45. Жену Обломова в одноименном романе И.А. Гончарова звали _Агафья Матвеевна Пшеницына_______. 46. Головокружительная, стремительная и краткая дорога С. Есенина к славе началась с лёгкой руки и рекомендательной записки ___А Блока________________. 47. В рассказе И. Куприна «Гранатовый браслет» чувства Желткова могут понять такие герои: а) Вера; б) Вася Шеин; в) _генерал Аносов________ . 48.«Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» А. Горького по жанру представляют собой__ песня__________________________ 49. В античности возникли три рода литературы: эпос, лирика, ___драма________________________. 50. Вставьте пропущенное слово в предложение из романа И.А. Гончарова «Обломов»: «Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли, потом посмотрел, что написано: вышло обломовщина______________. 51. В поэме «По праву памяти», опубликованной в 1987 г., А. Твардовский обращается к теме памяти______________________ 52. Предмет, который возвращает Офелия Гамлету в одноименной трагедии В. Шекспира, как знак её неразделённой любви, письмо________.