№410 а)1 5/7:3 3/4; б)5 1/2:2 1/5; в)4 1/2:3 3/4; г) 2 3/5:2 4/11
Математика
№410 а)1 5/7:3 3/4; б)5 1/2:2 1/5; в)4 1/2:3 3/4; г) 2 3/5:2 4/11
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