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4,14а+8,73а+5,8а-а= Пожалуйста, подскажите как решить!
4,14а+8,73а+5,8а-а= Пожалуйста, подскажите как решить!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4,14а+8,73а+5,8а-а=(4,14+8,73+5,8-1)а=17,67а
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