4,14а+8,73а+5,8а-а= Пожалуйста, подскажите как решить!

4,14а+8,73а+5,8а-а= Пожалуйста, подскажите как решить!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4,14а+8,73а+5,8а-а=(4,14+8,73+5,8-1)а=17,67а
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