416 поделить на 52 в столбик

416 поделить на 52 в столбик

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Будет 8, тут и устно понятно. 400 : 50 = 8, 16: 2 = 8. 400,16 - разложенное число 416, 50 и 2 - разложенное 52.
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