42 БАЛЛА! Мини-сочинение на тему "Какими достижениями империи Карла Великого я впечатлился".
Разное
42 БАЛЛА! Мини-сочинение на тему "Какими достижениями империи Карла Великого я впечатлился".
Ответ(ы):
Гость:
Меня удивило Каролингское возрождение-при нём Карл Великий начал развивать науки,создавал школы при церквях,создал Академию как в Древней Греции Пифагор и нанял туда учителей как Алкуин,Павел Диакон,Теодульф. Самым нужным окозался Алкуин который писал учебники был учителем и т.д.
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