42 БАЛЛА! Мини-сочинение на тему "Какими достижениями империи Карла Великого я впечатлился".

Гость: Гость:

Меня удивило Каролингское возрождение-при нём Карл Великий начал развивать науки,создавал школы при церквях,создал Академию как в Древней Греции Пифагор и нанял туда учителей как Алкуин,Павел Диакон,Теодульф. Самым нужным окозался Алкуин который писал учебники был учителем и т.д.