42-k=72:4. .b+26=70..b+13*2=70

42-k=72:4. .b+26=70..b+13*2=70

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 42-к=18 -к=18-42 -к=-24 к=24 2) б+26=70 б=70-26 б=44 3) б+13*2=70 б+26=70 б=70-26 б=44
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