Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
42-k=72:4. .b+26=70..b+13*2=70
42-k=72:4. .b+26=70..b+13*2=70
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 42-к=18 -к=18-42 -к=-24 к=24 2) б+26=70 б=70-26 б=44 3) б+13*2=70 б+26=70 б=70-26 б=44
Похожие вопросы
Запиши число 708 в виде суммы разрядных слагаемых
Фанетический разбор слова вейся
Какое число продолжит ряд :8 4 12 16 28
Может ли быть людина успишною без интернета
Какова масса нейтрона. И какфотоны света сменяются с электродами?
Что такое Фенология ? Максимум 1 - 2 маленьких предложений )
Де й коли виникли народні балади про робіна гуда
Помогите кто-нибудь пожалуйста сделать фонетический разбор слова "техникум",вообще не помню как его делать((((буду благодарна если поможите!!! ...
Города Москва, Каир, Кейптаун, располагаются в одном часовом поясе, значит ли это, что жители этих городов живут по одинаковому времени? Умоляю пом...
У каких известных тебе растений листья похожи на иглы,трубки,пилы?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск