439 км в квадрате сколько это квадратных метров
Разное
439 км в квадрате сколько это квадратных метров
Ответ(ы):
Гость:
Вот держи 4,38e+8 Конечно, лучше скачай себе конвертер.
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