44 Укажите строку, в которой в обоих глаголах на месте пропуска пишется буква и. А дыш..т, выход..шь Б высуш..т, стека..т В хлын..т, заряд..т Г пляш..шь, се..т 55 Укажите правильное утверждение. А В прошедшем времени г...

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44 Укажите строку, в которой в обоих глаголах на месте пропуска пишется буква и. А дыш..т, выход..шь Б высуш..т, стека..т В хлын..т, заряд..т Г пляш..шь, се..т 55 Укажите правильное утверждение. А В прошедшем времени глаголы изменяются по лицам и числам. Б Частица не с глаголами всегда пишется слитно. В В предложении глаголы чаще всего бывают сказуемыми. Г Глагол — это служебная часть речи. 66 Укажите глагол, в котором на месте пропуска пишется мягкий знак. А хочет..ся Б постав..те В радует..ся Г боит..ся

Автор: Гость