450-3x=150 3 * 10+7x=380 помогите

450-3x=150 3 * 10+7x=380 помогите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
450-3х=150 450-3х+450=150+450 3х=600 х=600:3 х=200 ----------- 450-3*200=3*200-450=150 150=150 Второй тоже так же
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