4*6-5+3-8:4 помогите пожалуйста расставьте скобки что бы получилось 13

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4*6-5+3-8:4 помогите пожалуйста расставьте скобки что бы получилось 13
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