Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
46 корень из 2 * cos(-п/4) * sin(-п/6) как решить ?
46 корень из 2 * cos(-п/4) * sin(-п/6) как решить ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Похожие вопросы
Умоляю помогите !!! Дима поставил на прямой четыре точки. Для каждой пары отмеченных точек он измерил расстояние между ними и записал эти расстояни...
как составить цепь питания в природном сообществе озеро?
В прямоугольном треугольнике с острым углом 30градусов больший катет равен 18 см.На какие отрезки делит этот катет биссектриса большего острого угл...
Помогите срочно нужно. 1)Какой угол называется внешним углом треугольника? Докажите, что внешний угол треугольника не смежных с ним. 2) Докажите чт...
у двох однакових мішках зерна на 4ц 20кг менше ніж у семи таких самих мішках, Скільки всього зерна у цих мішках
Составьте уравнение реакции в цепи превращений : метан -->хлорметан-->этан-->нитроэтан-->аминоэтан. Укажите условия протекания реакций....
Помогите пожалуйста)В треугольнике ABC угол C=90 градусам, CH-высота, BC=14, sinA=1/7, найдите AH
Два параллельных основанию трапеции отрезка, соединяющих боковые стороны,равны 1,75 и 5. Один из них проходит через точку пересечения диагоналей, ...
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С tgB=4/3 . Найдите sin A
НАЙДИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ 1. 3/2-9/5= 2. (19/8+11/12) : 5/48=
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск