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(47868+112812):52+(27333+18615):84 помогите решить по действиям столбиком.
(47868+112812):52+(27333+18615):84 помогите решить по действиям столбиком.
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