4*9784635654556786545

Гость: Гость:

4 * 978463565455678=3.91385426Е+15 А остальные цифры считаются перебором. И вообще, не нужно писать ерунду, когда многим таким же школьникам, как ты нужна помощь. Ведь сам(а) подумай, если бы ты написала пример, который тебе на самом деле необходим к завтрашнему дню, то это была бы уже помощь и толк бы от этого был! Посуди, для чего по твоему нужно это приложение? Для помощи школьникам, а не для лафы!