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4(a-b) / с-3(a-b) a-b = 6 c = 5
4(a-b) / с-3(a-b) a-b = 6 c = 5
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 4( а - b ) a - b = 6 4 • 6 = 24 2) c - 3( a - b ) c = 5 5 - 3 • 6 = 5 - 18 = - 13 3) 24 / ( - 13 ) = - 24/13 = - 1 11/13
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