4ч 57 мин+2 ч 17 мин - 3ч 29 мин= 18мин 9с - 7мин 46с + 48мин 35 с = 7кг 300г - 940г= 24км- 8км 950м= помогите пожалуйста решить

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Легче всего это превращение часы в минуты.4 ч. 58 мин. + 2 ч. 17 мин. - 3 ч. 29 мин. = 240 мин. + 58 мин. + 120 мин. + 17 мин. - 180 ч. 29 мин. = 435 мин. - 180 мин. - 29 мин. = 226 мин. = 3 ч. 46 мин. А здесь легче минуты в секунлы перевести:18мин 9с-7мин 46с+48мин 35с = 1080 с. + 9 с. - 420 с. - 46 с. + 2880 с. + 35с. = 3538 с. = 58 мин. 58с.