4х/|х-1| при каком значении выражение не имеет смысл, срочно!!

4х/|х-1| при каком значении выражение не имеет смысл, срочно!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Выражение не имеет смысл при х=1
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