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4(х-7)=3х помогите пожалуйста решить
4(х-7)=3х помогите пожалуйста решить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4(х-7)=3х 4х-28=3х х=28
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