4х+5=2х-2 сколько помогите
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4х+5=2х-2 сколько помогите
Ответ(ы):
Гость:
4x+5=2x-2 4x-2x=-2-5 2x=-7/2 x=-3.5
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