4*(х-3)-16=5*(х-5) *- умножить
Математика
4*(х-3)-16=5*(х-5) *- умножить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемножаем: 4х-12-16=5х-25 переносим в одну часть неизвестные 5х-4х=-12-26+25 х=-3
Гость:
4*(х-3)-16=5*(х-5) 4х-12-16=5х-25 4х-5х=12+16-25 -х=3 х=-3 проверка: 4*(-3-3)-16=5*(-3-5) -40=-40
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