4с(4с-3)-(10+8) ПРИ с =ДВЕ ШЕСТЫХ

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4с(4с-3)-(10+8) ПРИ с =ДВЕ ШЕСТЫХ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/6 = 1/3 4с - 3 = 4/3 - 3 = (4-9)/3 = -5/3 4с = 4/3 4с(4с -3) = -5/3 * 4/3 = -20/9 10 + 8 = 18 -20/9 - 18 = (-20-162)/9 = -182/9
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