4sin x2cos x2=-1 уравнение

4sin x2cos x2=-1 уравнение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2*2sin x/2 cos x/2 = -1 2*sin2 * x/2= -1 2 sin x = -1 sin x = -1/2 x = (-1)^(n+1) П/6 + Пn, n€Z
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