Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
4x в квадрате - 9y в квадрате
4x в квадрате - 9y в квадрате
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4х - 9у = (2х - 3у)(2х+3у) здесь работает формула "разность квадратов"
Похожие вопросы
Вывод к рассказу гоголя вий зарание спосибо
В двух мотках было поровну метров провода.От первого мотка отрезали 120 м провода, и в нём осталось 380 м , а от второго мотка отрезали 105 м. Обья...
Какие сооружения древних римлян вам известны?
Что будет если потереть шар воздушный о волосы? Объяснение
Брусок массой 1.8 кг и шарик массой м связаны между собой невесомой и нерастяжимой нитью. Брусок находиться на плоскости образующей угол 45 градусо...
Помогите!!! Передумайте стишок в рифму про пенопласт
Корень верблюжьей колючки растущей в пустыне уходит на глубину 15 метров а корни скаскаула на глубину в 3 раза большую какова дилина корня саксаула...
Помогите написать синонимические слова слов: сабарлы аспан жайылым байсалды кк ріс демі алыс слу кашы кркем
Женщина с 3 группой крови имеет ребенка со 2 группой крови .она утверждает , что отец ребенкп с 4,гр крови .действительно ди это так является , отц...
Доказать, что вектора альфа(3;4;-1) и Бетта (5;-3;3) взаимно перпендикулярные
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск