-5:(-0,25) со всеми подробностями пожалуйста ,и вот еще один тоже с подробностями пжжж?? -5,3*(-0,3)
Математика
-5:(-0,25) со всеми подробностями пожалуйста ,и вот еще один тоже с подробностями пжжж?? -5,3*(-0,3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минус умноженный на минус даёт плюс, следовательно, результат примера больше чем 0 -5/(-0.25)= 5*4=20 -5.3*(-0.3)= 5*0.3+0.3*0.3=1.59
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