-5:(-0,25) со всеми подробностями пожалуйста ,и вот еще один тоже с подробностями пжжж?? -5,3*(-0,3)

Математика

-5:(-0,25) со всеми подробностями пожалуйста ,и вот еще один тоже с подробностями пжжж?? -5,3*(-0,3)

Автор: Гость