5+5+5. 5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5. 5*2. 5*5.. 5*8+5. 5*3+5*4. 5+5*5 . 5*8 . 5*0. 5*4 . среди выражений найди те которые имеют одинаковые значения составь из них равенства

Математика

5+5+5. 5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5. 5*2. 5*5.. 5*8+5. 5*3+5*4. 5+5*5 . 5*8 . 5*0. 5*4 . среди выражений найди те которые имеют одинаковые значения составь из них равенства

Автор: Гость