5+5+5. 5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5. 5*2. 5*5.. 5*8+5. 5*3+5*4. 5+5*5 . 5*8 . 5*0. 5*4 . среди выражений найди те которые имеют одинаковые значения составь из них равенства

Математика
5+5+5. 5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5. 5*2. 5*5.. 5*8+5. 5*3+5*4. 5+5*5 . 5*8 . 5*0. 5*4 . среди выражений найди те которые имеют одинаковые значения составь из них равенства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+5=5*2 5*8+5=5+5+5+5+5+5+5+5+5 5*3+5*4=5+5+5+5+5+5+5 5+5*5=5+5+5+5+5+5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Запиши краткий рассказ об Илье Муромце. Например: Илья Муромец- герой русских былин, победитель Соловья-разбойника,страж на границе древних русских...
Ответить
Литература
План по рассказу слон А.Куприна от имини девочки нади
Ответить
Русский язык
Подбирите пожалуйста
Ответить
Математика
17/16 дайте ответ в десятичных дробях
Ответить
Математика
Решите задачу... Товарный поезд прошёл 315 км. Он был в пути до остановки 3 ч и после о??тановки 4 ч. Сколько километров прошёл поезд до остановки ...
Ответить