5+5+5. 5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5. 5*2. 5*5.. 5*8+5. 5*3+5*4. 5+5*5 . 5*8 . 5*0. 5*4 . среди выражений найди те которые имеют одинаковые значения составь из них равенства
Математика
5+5+5. 5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5. 5+5+5+5+5+5+5+5+5 5+5. 5*2. 5*5.. 5*8+5. 5*3+5*4. 5+5*5 . 5*8 . 5*0. 5*4 . среди выражений найди те которые имеют одинаковые значения составь из них равенства
Ответ(ы):
Гость:
5+5=5*2 5*8+5=5+5+5+5+5+5+5+5+5 5*3+5*4=5+5+5+5+5+5+5 5+5*5=5+5+5+5+5+5
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