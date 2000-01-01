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5 5 5 5=5 помогите пожалуйста
5 5 5 5=5 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5+5*(5-5)=5 ...............................
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