5-9 Физика 8+4 б Запишите в представляемых справа единицах измерения: 1)4,8ц=?кг 2)250г=?кг 3)0,031т=?г 4)2350мг=?г 5)1,4кг=?т 6)0,4ц=?т 7)1,4т=?кг 8)25800мг=?ц 9)5,1г=?кг 10)0,04кг=?г
Физика
5-9 Физика 8+4 б Запишите в представляемых справа единицах измерения: 1)4,8ц=?кг 2)250г=?кг 3)0,031т=?г 4)2350мг=?г 5)1,4кг=?т 6)0,4ц=?т 7)1,4т=?кг 8)25800мг=?ц 9)5,1г=?кг 10)0,04кг=?г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,8 ц = 480 кг 2) 250 г =0.25 кг 3) 0,031 т = 31000 г 4) 2350 мг = 2.35 г 5) 1,4 кг = 0.0014 т 6) 0,4 ц = 0.04 т 7) 1,4 т = 1400 кг 8) 25800 мг = 0.000258 ц 9) 5,1 г = 0.0051 кг 10) 0,04 кг = 40 г
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