5-9 Литература 5+3 б Учиникмопределял жанры произведений. Русская классический прозы. И допустил ошибки исправит Н.В Гоголь ночь перед рождеством рассказ или повесть или ром ан И.С Тургиев божий луг это рассказ пов...

Разное

5-9 Литература 5+3 б Учиникмопределял жанры произведений. Русская классический прозы. И допустил ошибки исправит Н.В Гоголь ночь перед рождеством рассказ или повесть или ром ан И.С Тургиев божий луг это рассказ повесть или роман А.П чехов мальчики это роман или повесть или рассказ

Автор: Гость