5-9 РУССКИЙ ЯЗЫК 17+9 б Запишите предложения, выполните их полный синтаксический разбор. 1) Пять и семь - двенадцать. 2) Третий урок пролетел очень быстро. 3) Первые письменные упоминания о Москве мы находим в древнерусских ...

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5-9 РУССКИЙ ЯЗЫК 17+9 б Запишите предложения, выполните их полный синтаксический разбор. 1) Пять и семь - двенадцать. 2) Третий урок пролетел очень быстро. 3) Первые письменные упоминания о Москве мы находим в древнерусских летописях одиннадцатого века. 4) Семеро ребят отправились в поход. 5) Три - нечётное число. 6) Четверо друзей встретились после долгой разлуки. морфологичeский разбор слово : чeтвeро .

Автор: Гость