5-9 РУССКИЙ ЯЗЫК 17+9 б Запишите предложения, выполните их полный синтаксический разбор. 1) Пять и семь - двенадцать. 2) Третий урок пролетел очень быстро. 3) Первые письменные упоминания о Москве мы находим в древнерусских ...
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5-9 РУССКИЙ ЯЗЫК 17+9 б Запишите предложения, выполните их полный синтаксический разбор. 1) Пять и семь - двенадцать. 2) Третий урок пролетел очень быстро. 3) Первые письменные упоминания о Москве мы находим в древнерусских летописях одиннадцатого века. 4) Семеро ребят отправились в поход. 5) Три - нечётное число. 6) Четверо друзей встретились после долгой разлуки. морфологичeский разбор слово : чeтвeро .
Ответ(ы):
Гость:
Пять и семь - двенадцать. Пять , семь- подлежащее, двенадцать- сказуемое, И-союз. Первые (числительное)-определение, письменные(прилагательное)-определение,упоминания(существительное)-дополнение,О-предлог,Москве(существительное)-дополнение,мы(местоимение)-подлежащее,находим(глагол)-сказуемое,в-предлог,древнерусских(прилагательное)-определение,летописях (существительное)-обстоятельство,одиннадцатого (числительное)-определение,века(существитвительное)-дополнение. Это предложение :повествовательное, невосклицательное,простое,двусоставное,распространенное Морфологический разбор: 1. четверо - числительное 1. н.ф. - четверо 2. Морфологические признаки:простое, количественное, собирательное; в И.п.
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