5. Для пошива штор купили три куска ткани. В первом куске было 58,75 м ткани, во втором на 21,205 м больше, чем в первом, а в третьем столько, сколько в первом и втором вместе. Сколько ткани в трех кусках ткани

Математика

5. Для пошива штор купили три куска ткани. В первом куске было 58,75 м ткани, во втором на 21,205 м больше, чем в первом, а в третьем столько, сколько в первом и втором вместе. Сколько ткани в трех кусках ткани

Автор: Гость