5. Для пошива штор купили три куска ткани. В первом куске было 58,75 м ткани, во втором на 21,205 м больше, чем в первом, а в третьем столько, сколько в первом и втором вместе. Сколько ткани в трех кусках ткани
Математика
5. Для пошива штор купили три куска ткани. В первом куске было 58,75 м ткани, во втором на 21,205 м больше, чем в первом, а в третьем столько, сколько в первом и втором вместе. Сколько ткани в трех кусках ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)58,75+21,205=79.955-во 2 2)79.955+58.75=138.705-в 3 Можно еще по-другому с округлением
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