5. Федеративное государственное устройство от иных форм государственного устройства отличает 1) наличие у отдельных территорий страны своих законов и органов управления 2) деление государства на отдельные администрат...

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5. Федеративное государственное устройство от иных форм государственного устройства отличает 1) наличие у отдельных территорий страны своих законов и органов управления 2) деление государства на отдельные административные части 3) отсутствие суверенитета у административных частей государства 4) наличие власти, передающейся по наследству 6. По форме государственного устройства D является унитарным государством. Это означает, что 1) в состав D входят несколько суверенных государств 2) в административных частях D действуют свои законы 3) в административных частях D есть самостоятельные органы управления 4) административные части D не обладают суверенитетом 9. Какое из данных суждений является неверным? 1) власть в тоталитарном государстве поддерживается с помощью мощной карательной системы 2) при авторитарном режиме в значительной степени сохраняется свобода экономической деятельности 3) для демократического режима характерен принцип разделения властей 4) в демократическом государстве существует одна ведущая партия 10. Верны ли следующие суждения? А. Демократия обеспечивает не только влияние го¬сударства на общество, но и общества на государство. Б. При демократическом режиме граждане обладают политическими свободами. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4)оба суждения неверны 11. Верны ли следующие суждения? А. Местное самоуправление осуществимо только в масштабе отдельного населенного пункта. Б. Местное самоуправление отвечает за обслуживание повседневных потребностей людей. 1) верно только А 2)верно только Б 3) верны оба суждения 4)оба суждения неверны

Автор: Гость