5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.

Русский язык
5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Бить баклуши Все экзамены сданы успешно, и теперь я могу спокойно почивать на лаврах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить предложения со словами after that then
Ответить
Физика
6 точек пж срочноо...
Ответить
Английский язык
Можно перевод,пожалуйста
Ответить
Русский язык
Описание интерьера комнаты (диван,телевизор,компьютер и д.р)
Ответить
История
В каком году поивилась Йошкар-Ола
Ответить