5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.

Русский язык

5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.

Автор: Гость