5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.
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5.Фразеологизму почивать на лаврах соответствует фразеологизм. А. Тянуть канитель. Б.В ус не дуть. В. Бить баклуши. Г. Разводить антимонии. Составьте предложение с фразеологизмом почивать на лаврах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Бить баклуши Все экзамены сданы успешно, и теперь я могу спокойно почивать на лаврах.
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