5. Какое значение вносит союз в сложносочиненное предложение То вдруг пустит тре??ь соловей, то закрякает утка ? А. одновременность явлений Б. последовательность В. чередование Г. противопоставление 6. Найдите предложения с со...
Русский язык
5. Какое значение вносит союз в сложносочиненное предложение То вдруг пустит тре??ь соловей, то закрякает утка ? А. одновременность явлений Б. последовательность В. чередование Г. противопоставление 6. Найдите предложения с союзом однако(знаки препинания не проставлены). А. В кустах раздался шорох однако вскоре он затих. Б. В кустах раздался шорох вскоре однако он затих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. В 6. А. Перед однако запятая. В предложении Б однако выделяется запятыми с двух сторон, так как это вводное слово.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно решить задачу по гейдману Почт??льон Печкин заболела ангиной провел Дома неделю еще 4 дня сколько ...
Математика
Периметр прямоугольника равен 14м на сколько увеличится его площадь.Если длину ка??дой стороны увеличить на 1м?
Литература
Математика