5. Какое значение вносит союз в сложносочиненное предложение То вдруг пустит тре??ь соловей, то закрякает утка ? А. одновременность явлений Б. последовательность В. чередование Г. противопоставление 6. Найдите предложения с со...

Русский язык

5. Какое значение вносит союз в сложносочиненное предложение То вдруг пустит тре??ь соловей, то закрякает утка ? А. одновременность явлений Б. последовательность В. чередование Г. противопоставление 6. Найдите предложения с союзом однако(знаки препинания не проставлены). А. В кустах раздался шорох однако вскоре он затих. Б. В кустах раздался шорох вскоре однако он затих.

Автор: Гость