5 клас проект опале листя це шкода чи користь? чому? . помогите 1.У яких дерев вашої місцевості опадає листя? 2 .Що відбуваеться з опалим листям у природі і яке це має значення? 3 .Як людина використовує опале листя? 4 .Чим...
Математика
5 клас проект опале листя це шкода чи користь? чому? . помогите 1.У яких дерев вашої місцевості опадає листя? 2 .Що відбуваеться з опалим листям у природі і яке це має значення? 3 .Як людина використовує опале листя? 4 .Чим шкодить опале листя? ПРРОДОЗНАВСТВА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опале листя не є шкодою для навколишнього середовища тому, що воно тільки додає користі грунту. У нашій місцевості листя опадає майже з усіх дерев, окрім голчастих. В природі опале листя перегниває, додаючи землі мінеральні та органічні речовини накопичені за літо, а жилки листа, що поволі розкладається, покращують якість грунту. Людина використовує опале листя, як натуральне добриво, що підтримує здоров'я дерев. Але опале листя в великих містах може бути шкідливим. За свій час перебування на дереві, воно вбирає в себе всі шкідливі забруднювачі з повітря, а коли опадає, то передає це все землі.
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