5 Класс Длина прямоугольного участка земли в 4 раза больше ширины.Если длину этого участка увеличить на 2 м а ширину уменьшить на 5 м то площадь его уменьшится на 190 м2.Каков ы размеры данного участка? Нужно матем...
5 Класс Длина прямоугольного участка земли в 4 раза больше ширины.Если длину этого участка увеличить на 2 м а ширину уменьшить на 5 м то площадь его уменьшится на 190 м2.Каков ы размеры данного участка? Нужно математическое выражение!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4х ( длина ) ; Х ( ширина ) метров Уравнение ( 4х + 2)( Х - 5 ) + 190 = 4х^2 Решение 4х^2 - 20х + 2х - 10 + 190 = 4х^2 - 18х + 180 = 0 Х = 180 : 18 Х = 10 ( м ) ширина 4 • 10 = 40 ( м ) длина