5 Класс Длина прямоугольного участка земли в 4 раза больше ширины.Если длину этого участка увеличить на 2 м а ширину уменьшить на 5 м то площадь его уменьшится на 190 м2.Каков ы размеры данного участка? Нужно матем...

5 Класс Длина прямоугольного участка земли в 4 раза больше ширины.Если длину этого участка увеличить на 2 м а ширину уменьшить на 5 м то площадь его уменьшится на 190 м2.Каков ы размеры данного участка? Нужно математическое выражение!!!