5 литров кипятка взятые при температуре 100*С остывая отдали в окружающее пространство 1680 кДж энергии. Какой стала температура воды?

Физика
5 литров кипятка взятые при температуре 100*С остывая отдали в окружающее пространство 1680 кДж энергии. Какой стала температура воды?
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