5 литров кипятка взятые при температуре 100*С остывая отдали в окружающее пространство 1680 кДж энергии. Какой стала температура воды?

Физика

5 литров кипятка взятые при температуре 100*С остывая отдали в окружающее пространство 1680 кДж энергии. Какой стала температура воды?

Автор: Гость