5. М’які приголосні є в усіх словах рядка А дім, сінокіс, город Б горобець, ворона, ластівка В листя, жолудь, стовбур Г чорнобривці, тюльпан, пролісок 6. Тверді пригол осні є в усіх рядках А няня, люля, лясь Б л...

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5. М’які приголосні є в усіх словах рядка А дім, сінокіс, город Б горобець, ворона, ластівка В листя, жолудь, стовбур Г чорнобривці, тюльпан, пролісок 6. Тверді пригол осні є в усіх рядках А няня, люля, лясь Б льон, люди, корінь В ляля, нюні, лялька Г лютий, люлі, люк 7. Дзвінкі приголосні є в усіх словах рядка А будка, тисяча, сніжок Б стежка, тісто, погода В шлюпка, парус, скіф Г кава, пояс, персик 10. Усі приголосні дзвінкі в усіх словах рядка А дзиґа, діжа, дзьоб, гід Б дубок, мороз, завод, роздолля В громада, люди, збори, доповідь Г зима, дзвін, горобець, звір Д мандарин, груша, лимон, диня 11. Усі приголосні глухі в усіх словах рядка А кокос, кактус, тістечко Б пісок, чашка, коза В хвостик, юшка, півник Г стілець, кошик, пустощі Д шапка, пшениця, скирта 12. Усі приголосні тверді в усіх словах рядка А зерно, хліб, булочка, борошно Б дорога, стежка, їжачок, весна В озеро, ряска, очерет, вода Г кора, листок, метелик, м’ята Д береза, книга, бджола, щиглик 13. Усі приголосні м’які в усіх словах рядка А зілля, цяця, ціль, тьма Б сіль, лінь, дядя, корінь В лють, сіть, їдь, рілля Г льоля, лящ, зять, віття Д гілля, доля, тінь, тюль 14. Однакові звуки є в обох словах рядка А дощ, дятел Б слива, літо В зорі, заєць Г сіно, сир Д ціна, цукор

Автор: Гость