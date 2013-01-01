5. На столе лежат 20 экзаменационных билетов. Студент может ответить на «отлично» с вероятностью 0,9 на 10 билетов, с вероятностью 0,8 - на 8 билетов и с вероятностью 0,5 - на 2 билета. Найти вероятность того, что студент ответ...
Математика
5. На столе лежат 20 экзаменационных билетов. Студент может ответить на «отлично» с вероятностью 0,9 на 10 билетов, с вероятностью 0,8 - на 8 билетов и с вероятностью 0,5 - на 2 билета. Найти вероятность того, что студент ответит на «отлично», если билет взят наудачу.
Ответ(ы):
Гость:
Сдаст не сдаст Р(1)=0,9 => P(-1)=1-0,9=0,1 P(2)=0,9 => P(-2)=1-0,9=0,1 P(3)=0,8 => P(-3)=1-0,8=0,2 P=P(1)*P(-2)*P(-3)+P(-1)*P(2)*P(-3)+P(-1)*P(-2)*P(3)= =0,9*0,1*0,2+0,1*0,9*0,2+0,1*0,1*0,8= =0,018+0,018+0,008=0,044 (4,4%)
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