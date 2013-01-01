5. На столе лежат 20 экзаменационных билетов. Студент может ответить на «отлично» с вероятностью 0,9 на 10 билетов, с вероятностью 0,8 - на 8 билетов и с вероятностью 0,5 - на 2 билета. Найти вероятность того, что студент ответ...

Математика

5. На столе лежат 20 экзаменационных билетов. Студент может ответить на «отлично» с вероятностью 0,9 на 10 билетов, с вероятностью 0,8 - на 8 билетов и с вероятностью 0,5 - на 2 билета. Найти вероятность того, что студент ответит на «отлично», если билет взят наудачу.

Автор: Гость