5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их. Это дерево достига??т высоты пять – шесть метров. На обоих полках стояли книги. Наш микроскоп даёт увеличение до двести пятьдесят раз.

Русский язык

5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их. Это дерево достига??т высоты пять – шесть метров. На обоих полках стояли книги. Наш микроскоп даёт увеличение до двести пятьдесят раз.

Автор: Гость