5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их. Это дерево достига??т высоты пять – шесть метров. На обоих полках стояли книги. Наш микроскоп даёт увеличение до двести пятьдесят раз.
Русский язык
5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их. Это дерево достига??т высоты пять – шесть метров. На обоих полках стояли книги. Наш микроскоп даёт увеличение до двести пятьдесят раз.
Ответ(ы):
Гость:
1) Это дерево достигает высоты пяти – шести метров. 2) На обеих полках стояли книги. 3) Наш микроскоп даёт увеличение до двухсот пятидесяти раз.
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