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5. Найдите два корня уравнения | –0,72 | : | х | = | - 0,9|.
5. Найдите два корня уравнения | –0,72 | : | х | = | - 0,9|.
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