5 опасных бытовых приборов у нас дома! Срочно,еще с примерами!
История
5 опасных бытовых приборов у нас дома! Срочно,еще с примерами!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
утюг,фен в ванной,острые углы письменного стола,розетки,газовый баллон,
Гость:
Фритюрница, мясорубка, утюг, плойка, швейная машина.
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