5 предложени на татарском языке со словом бармак

5 предложени на татарском языке со словом бармак

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Эни минем бармак авырта! мин бармаг суктым. минем бармак кызыл. минем матур бармак. минем бишь бармак!
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