5 предложений с дефисным 5 со слитным написанием наречий.

Дефисное написание: 1)Я по-прежнему не имею желания ехать на пикник. 2)Кое-где в лесу виднеется закат. 3)Как-никак он был должен. 4)По-моему, завтра будет дождь. 5)Кто-то мне подсказывает ответы. Слитное написание: 1)Он поставил чашу на стол, не пролив ни капли. 2)Нужно быть сильным, невзирая на обстоятельства. 3)Нехотя, он подошел к двери. 4)Ваня неотлучно играл в компьютер. 5)Он ненароком уранил вазу.